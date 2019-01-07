"Красивая пара": народ радуется за красующихся вместе Лорак и Лазарева
Лорак опубликовала снимок, на котором она позирует в обнимку с Сергеем Лазаревым. "Merry Christmas! Друзья всегда рядом. @lazarevsergey", – подписала фото певица.
Российские артисты обнимаются и выглядят счастливыми. Многие пользователи Сети сочли, что российских звезд связывают не только дружеские отношения.
"Вы отлично смотритесь как пара", "Обнимает вообще не по-дружески", "Приятно на вас смотреть", — пишут поклонники в комментариях. Пользователи сошлись во мнении, что в будущем артисты объявят о своих отношениях, если конечно это не очередные слухи обывателей.
Ранее сообщалось, что в жизни Ани Лорак наступил непростой период. Вот уже несколько недель СМИ активно распространяют слухи о возможном разрыве Ани Лорак с супругом Муратом Налчаджиоглу. Звезда пока никак не комментирует это известие и продолжает появляться на публике и делиться с поклонниками откровенными снимками.
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