Разрешили ехать: Верник нелепо оправдался за возмутительную выходку

Нарушение правил дорожного движения со стороны Игоря Верника вызвало общественный резонанс. Популярный актер и ведущий решил разъяснить свою позицию после многочисленных обвинений в его адрес.



Верник хочет избежать слухов и сарафанного радио. Актер подтвердил, что действительно проехал по пешеходной зоне в районе Камергерского переулка.

"Я, как и другие артисты в этот день, проехал через шлагбаум открытый сотрудниками МХТ, и с предельно минимальной скоростью, аккуратно ехал по Камергерскому переулку к воротам, через которые мы, сотрудники театра, ежедневно попадаем в МХТ. Ворота эти находятся в здании МХТ, а МХТ вот уже сто двадцать лет находится в Камергерском переулке", – пояснил он в своем Instagram. Также Верник подтвердил что двигался за рулем собственного автомобиля.

При этом он и его коллеги получили разрешение проезжать в театр через Камергерский переулок. "Мне очень неловко, что проезжая эти несколько метров от шлагбаума до ворот МХТ, я доставил неудобство пешеходам находящимся в это время в переулке. Мне обидно и неприятно, что эта ситуация вызвала такой резонанс, такое число негативных комментариев в мой адрес. Поэтому я хочу объяснить реальную ситуацию", – резюмировал артист.

Ранее сообщалось, что внедорожник Range Rover актера Игоря Верника, рассекающий по пешеходной зоне в центре Москвы, снял очевидец. При этом охрана отгоняла прогуливающихся людей от машины, беспокоясь, как бы они не поцарапали шикарное авто.

Поступок актера вызвал резонанс в Сети. Однако комментариев полиции по поводу произошедшего пока не поступало.