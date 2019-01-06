Женщины так и липнут: сердцеед Петросян замечен обнимающимся с молодой актрисой

В прошлом году развод юмористов Евгения Петросянаи Елены Степаненко стал одной из самой обсуждаемых тем. Причиной расставания считается молодая помощница артиста Татьяна Брухунова. Теперь Петросян, по всей видимости, нашел новый способ провоцировать публику.



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