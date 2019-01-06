Женщины так и липнут: сердцеед Петросян замечен обнимающимся с молодой актрисой
Петросян опубликовал в своем Instagram совместный снимок с актрисой театра, кино и телевидения Кариной Зверевой. "Снегурочки так и льнут", —подписал фото юморист.
Стоит отметить, что девушка известна тем, что участвовала в передаче "Аншлаг". Как известно, Петросян раньше был там частым гостем.
Поклонники по достоинству оценили снимок. "Евгений Ваганович, так держать! Не обращайте внимание на завистников и живите как вам нравится. Вы это заслужили", "Посмотрела передачу с Татьяной, удивительно милая, тактичная и деликатная девушка. Вам повезло!" – писали пользователи Сети.
Ранее сообщалось, что зрители возмущены новогодним эфиром центральных каналов. Некоторые считают, что это неуважение не только к зрителям, но и к самим артистам.
"Из года в год в "Голубом огоньке" одни и те же лица, но на этот раз плюс Бузова. Но она похоже весьма рада быть новым юмористическим персонажем на ТВ", – в разговоре с "Дни.ру" заметил член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
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