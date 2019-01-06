Рустам Солнцев поздравил "Дни.ру" с Новым годом

Главные звезды страны – те, о ком наш портал писал на протяжении года, обратились к читателям с приветствиями и пожеланиями.



Рустам Солнцев – самый заметный из участников реалити-шоу "Дом-2". Этот проект принес ему всероссийскую известность. И после ухода из шоу он не потерялся, как многие, а стал искать себя в разных сферах. Сегодня Рустам ведет корпоративы, выступает с концертами (причем билетов на него продается порой больше, чем на Ольгу Бузову!), стал успешным видеоблогером и автором колонок. Ироничный, тонкий, он высказывается по самым громким событиям в мире шоу-бизнеса. "Смотрите на мир и на себя с юмором", – советует Солнцев всем в новом году.