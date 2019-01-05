Собчак взорвалась из-за наглой выходки Верника
По словам Собчак, журналисты заняты тем, что активно разжигают по поводу Верника и поездки по Камергеру на джипе". "Вы идиоты? Почему никто не знает, что к служебному въезду МХТа можно въехать только так?", – написала она в своем Telegram-канале "Кровавая барыня".
Собчак добавила, что, судя по логике обывателя, каждый день не только Верник, но все, кто там работают, вынуждены проезжать этот участок по [Камергерский переулок – прим. ред.], чтобы вьехать на служебную парковку. "И это уже вопрос к транспортным службам, почему такой заезд во МХТ сделали", – резюмировала звезда.
Ранее сообщалось, что внедорожник Range Rover актера Игоря Верника, рассекающий по пешеходной зоне в центре Москвы, снял очевидец. При этом охрана отгоняла прогуливающихся людей от машины, беспокоясь, как бы они не поцарапали шикарное авто.
Поступок актера вызвал резонанс в Сети. Однако комментариев полиции по поводу произошедшего пока не поступало.
Актер признался, что после того случая решил больше никогда не садиться за руль
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