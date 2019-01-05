Группа "Банд'эрос" поздравила "Дни.ру" с Новым годом
Группа "Банд'эрос" в 2018-м была хедлайнером многих концертов, праздников, вечеринок. Участники коллектива – Таня, Рома, Вова, и Наташа – заметно отличаются друг от друга по темпераменту, и порой их взгляды на вещи не совпадают. Но это не мешает им на протяжении уже 15 лет оставаться на гребне успеха. Уметь обходить острые углы, договариваться и жить в мире и пожелали артисты всем читателям "Дни.ру" в новом году.
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