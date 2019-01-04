Верника сняли разъезжающим на внедорожнике по пешеходной зоне в Москве
Внедорожник Range Rover актера Игоря Верника, рассекающий по пешеходной зоне в центре Москвы, снял очевидец. Рассказывают, что охрана отгоняла прогуливающихся людей от машины, беспокоясь, как бы они не поцарапали шикарное авто. Комментариев полиции по поводу произошедшего пока не поступало.
В новый год артистка, судя по всему, решила войти с новым имиджем
Муж Аллы Пугачевой показал, как проводит время с дочерью и сыном
Сейчас музыкант находится на стадии переговоров с женой
Продюсер взял на себя роль примирителя в семье новой супруги