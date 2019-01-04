Группа Ottawan поздравила "Дни.ру" с Новым годом
Ottawan – французский диско-дуэт, ставший популярным в начале 1980-х. Наибольшую известность получили их хиты D.I.S.C.O. и Hands Up. В России группа популярна и выступает очень часто. Патрик Жан-Батист уже даже неплохо говорит по-русски! И с радостью поздравил "Дни.ру", которые, как оказалось, знает, с Новым годом!
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