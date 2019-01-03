У Первого канала нашли большие проблемы из-за голубых огоньков

Многие зрители критикуют новогодний эфир центральных каналов из-за того, что из года в год в передачах принимают участие одни и те же звезды. Однако кроме зрительской усталости есть и более веские поводы отказать некоторым звездам в возможности появиться на экранах миллионов россиян, уверен эксперт.

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