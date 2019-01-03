Родион Газманов поздравил "Дни.ру" с Новым годом
Родион Газманов – человек разносторонний. Он увлекается автомобилями и пишет классные обзоры о них. Но главное его дело – музыка. Когда-то Родион и слышать о ней не хотел, занимался финансами, бизнесом.
Теперь все наоборот: сцене молодой артист принадлежит всецело. Хорошие песни, качественные аранжировки и звук – Родион идет в ногу со временем. И всем в Новом году желает того же!
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