Юлианна Караулова поздравила "Дни.ру" с Новым годом

Главные звезды страны – те, о ком наш портал писал на протяжении года, обратились к читателям с приветствиями и пожеланиями.

Выпускница "Фабрики звезд – 5" Юлианна Караулова находится в топе молодых артистов. В начале года она рассказала о небольшом казусе. "Я хорошо знаю слова всех моих песен. Меня ночью разбуди – я с любой строчки продолжу, – заверила певица. – Но, как и театральные артисты, перед выходом на сцену всегда повторяю слова, чтобы не забыть от волнения. Так было и в этот раз. Помощник режиссера дал команду готовиться к выходу, до моего номера оставалось 15 минут. И вдруг по пути от гримерной до сцены я понимаю, что от волнения не помню второй куплет. Я стала спрашивать у подтанцовки, с каких слов начинается второй куплет. Оказалось, никто не знает, потому что не обращает внимания на то, что я пою. К счастью, в телефон была закачана эта композиция – быстро ее нашла и послушала. Это меня реально спасло". В новом году Юлианна желает всем с достоинством выходить из самых сложных ситуаций!