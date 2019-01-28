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Алчная вдова Задорнова тянет миллионы с Первого канала

Михаил Задорнов. Фото: www.globallookpress.com
Михаил Задорнов умер от рака мозга почти два года назад. Перед уходом он успел составить завещание, согласно которому все авторские права на его произведения были разделены поровну между двумя женами – Велтой Задорновой и Еленой Бомбиной.
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Велта Задорнова – доктор филологических наук, профессор кафедры английского языкознания филологического факультета МГУ, дочь бывшего первого секретаря ЦК Компартии Латвии Яна Калнберзиня, училась в одном классе с Михаилом Задорновым в элитной рижской школе №10. А в марте 1971 года они поженились.

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Вместе они прожили менее 15 лет, но Задорнов не обошел ее вниманием в завещании. Теперь именно на этом основании алчная Велта Яновна подала иск к Первому каналу на 4,5 миллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные электронной картотеки Арбитражного суда Москвы. Об этом сообщает "МБХ медиа". 

Бывшая супруга Михаила Задорнова считает, что Первый канал нарушил права собственности на выступление сатирика под названием "Умом Россию не понять". Его телеканал транслировал 21 июля и 10 ноября 2018 года. За каждый из фактов нарушения Велта Задорнова требует взыскать по 1,5 миллиона рублей. При этом общая сумма, указанная в иске, составляет 4,5 миллиона рублей.

Не исключено, что потом финансовые претензии предъявит и вторая жена сатирика Елена Бомбина, а вместе с ней и дочь – актриса Елена Задорнова. От куска пирога еще никто не отказывался. Тем более от такого лакомого, как Первый канал...

28 января 2019, 15:51
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как жил Михаил Задорнов

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