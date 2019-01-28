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57-летнего Цекало застукали с любовницей из Голливуда

Александр Цекало. Фото: www.globallookpress.com
Александра Цекало оскорбляет слово "любовница", которым журналисты называют новую пассию шоумена. Известного продюсера заметили с таинственной спутницей во время новогодних праздников в Риме. Цекало утверждает, что они с Дариной уже обручены, у них будет семья.
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Александр Цекало – холостяк: недавно он развелся с женой, 34-летней Викторией Галушкой. Как выяснилось, продюсер теперь состоит в отношениях с Дариной Эрвин. Девушка играла в эпизодах в нескольких голливудских фильмах – к примеру, в "Идеальном убийстве" и  романтической комедии "Кое-что на день рождения".

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"Я официально разведен и свободен. Поэтому слово любовница неуместно и оскорбительно. Сообщаю всем, кто подглядывает, снимает на телефон, а после выкладывает в соцсети и печатает: мы с Дариной любим друг друга, наши отношения начались не вчера. Мы обручены. У нас будет семья", – заявил Цекало "Экспресс-газете". Шоумен привел изречение Генри Миллера: "Любовь – это единственная вещь, которой невозможно дать слишком много".

Как сообщается, Цекало познакомил с Дариной Игорь Жижикин, который часто работает в Голливуде. Так что нет ничего удивительного, что Игорь оказался в компании с Сашей и Дариной в том ресторане, где их "застукали" папарацци. Александр Цекало старше Дарины Эрвин на 20 лет.

Дарина давно живет в Лос-Анджелесе. Ее папа кореец, а мама русская. Кроме того, известно, что у нее есть близкие родственники в Казахстане. А в новогодние праздники кинопродюсера и шоумена Александра Цекало видели на улицах Рима и Барселоны. Не одного, а Дариной Эрвин, передает StarHit.

Автор: Андрей Евлампиев28 января 2019, 12:21
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