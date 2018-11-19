Цекало сняли лапающим другую женщину

Папарацци подстерегли Александра Цекало в одном из заведений столицы. Продюсер нежно касался талии таинственной брюнетки.

В распоряжении издания StarHit оказались кадры и видеозапись с Александром Цекало в главной роли. 57-летнего продюсера сняли в итальянском ресторане в центре Москвы. Цекало был в компании друзей, среди которых можно узнать актера Игоря Жижикина, и таинственной спутницы.

Речь идет вовсе не о супруге Александра Виктории Галушке, а о брюнетке азиатского вида. Как утверждает издание, Цекало не стеснялся демонстрировать чувства к даме: то и дело сливался с ней в страстных поцелуях, нашептывал что-то на ухо, прикасался губами к рукам, нежно поглаживал.

Ресторан Цекало и его спутница покинули в час ночи. Теперь журналисты теряются в догадках, кем приходится таинственная брюнетка Александру, и знает ли жена о ее существовании.

Александр Цекало познакомился с Викторией Галушкой в Киеве, где та трудилась помощницей стилиста. Младшая сестра экс-солистки "ВИА Гры" Веры Брежневой, в отличие от родственницы, публичным человеком никогда не была. Девушка до последнего скрывала свой роман от звездной сестры.

Напомним, что недавно в щекотливой ситуации оказался и муж певицы Ани Лорак. Мурата сняли в караоке-баре с женщиной, совсем не похожей на его супругу, в результате чего разразился скандал. Говорят, артистка оформляет развод.