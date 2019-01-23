"Вы будете ржать": Развод Бондарчука ставят в пример "нормальным женщинам"

Примером для всех нормальных женщин назвала популярный блогер Лена Миро поведение супруги Сергея Бондарчука. По ее мнению, супруга сына известного режиссера Тата Мамиашвили поступила абсолютно правильно, не став терпеть измены мужа – но в то же время не вынося весь сор в соцсети.

Адекватные люди не вываливают накопившийся в семье мусор на общее обозрение. Именно так поступила супруга Сергея Бондарчука Тата Мамиашвили, чем заслужила уважение со стороны известной своей резкой критикой всех и вся Лены Миро.

"Вы будете ржать, но есть люди, которые мне симпатичны. Возможно, я о них что-то не знаю, но даже то, что они не вываливают свое *** на публику, уже – в копилку их адекватности", – написала Миро в своем очередном посте на злобу дня, посвященном разводу Бондарчука.

Миро подчеркивает: Несмотря на наличие детей, Тата не стала терпеть "фирменные унижения Бондарчуков" изменами и подала на развод с Сергеем.

"Кто-то скажет, что Тата – из хорошей семьи, и потому в деньгах не нуждается. А я вам скажу, что она не нуждается и в принадлежности к "звездной тусовке", за что рвут друг друга все писечки, лишь бы остаться в обойме медийных персон", – отмечает блогер. Хотя Тате Бондарчук уже около 30, роды и дети, но она не комплексует и прекрасно выглядит. "Самодостаточная женщина, которой мерзко делить постель с мужем, который любит гастроли и, как его папа, свежих девушек", – пишет Миро.

Блогер приводит для сравнения "обычных куриц" – Самойлову, Решетову, Шишкову, Барановскую. Миро уверена, что они из-за измен мужа – в отличие от жены Бондарчука – никогда бы не подали на развод, а вцепились бы в известного супруга мертвой хваткой.

В заключение, на примере супруги Бондарчука Лена Миро поясняет, как выглядит поведение той самой "нормальной женщины". Она не "отсвечивает" в соцсетях, паразитируя на известной фамилии. Рожает детей в законном браке. И разводится без шума – "если муж вдруг оказался козлом".