"Вы будете ржать": Развод Бондарчука ставят в пример "нормальным женщинам"
Адекватные люди не вываливают накопившийся в семье мусор на общее обозрение. Именно так поступила супруга Сергея Бондарчука Тата Мамиашвили, чем заслужила уважение со стороны известной своей резкой критикой всех и вся Лены Миро.
"Вы будете ржать, но есть люди, которые мне симпатичны. Возможно, я о них что-то не знаю, но даже то, что они не вываливают свое *** на публику, уже – в копилку их адекватности", – написала Миро в своем очередном посте на злобу дня, посвященном разводу Бондарчука.
Миро подчеркивает: Несмотря на наличие детей, Тата не стала терпеть "фирменные унижения Бондарчуков" изменами и подала на развод с Сергеем.
"Кто-то скажет, что Тата – из хорошей семьи, и потому в деньгах не нуждается. А я вам скажу, что она не нуждается и в принадлежности к "звездной тусовке", за что рвут друг друга все писечки, лишь бы остаться в обойме медийных персон", – отмечает блогер. Хотя Тате Бондарчук уже около 30, роды и дети, но она не комплексует и прекрасно выглядит. "Самодостаточная женщина, которой мерзко делить постель с мужем, который любит гастроли и, как его папа, свежих девушек", – пишет Миро.
Блогер приводит для сравнения "обычных куриц" – Самойлову, Решетову, Шишкову, Барановскую. Миро уверена, что они из-за измен мужа – в отличие от жены Бондарчука – никогда бы не подали на развод, а вцепились бы в известного супруга мертвой хваткой.
В заключение, на примере супруги Бондарчука Лена Миро поясняет, как выглядит поведение той самой "нормальной женщины". Она не "отсвечивает" в соцсетях, паразитируя на известной фамилии. Рожает детей в законном браке. И разводится без шума – "если муж вдруг оказался козлом".
"Хватит строить прожекты", – сказал премьер
Певица пустилась в эксперименты со своей внешностью
Супруга была заинтересована в гибели музыканта
Ясновидящую назвали мошенницей