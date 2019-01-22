"Ролевые игры": Валерия раскрыла подробности интимной жизни

Недавно певица опубликовала провокационный снимок в своем Instagram. Поклонники Валерии не смогли пройти мимо такого откровенного поста.

На фотографии продюсер и певица изображают султана и наложницу. Валерия стоит перед супругом на коленях. "Муж подписал это фото: "Ролевые игры". У вас есть версии лучше?" – поинтересовалась у подписчиков звезда.

Комментаторы принялись соревноваться в остроумии. "Поставь эту песню еще раз! Умоляю", "Где мой гонорар за декабрь?", "Господин, назначь меня любимой женой", "Я у твоих ног… Спасибо не говори, в этом тебе помог Бог… Его и благодари", "О, султан Сулейман, властелин мира и сердца моего. Хочу быть любимой женой твоей", "Купи мне эту сумочку", – написали пользователи. Однако не все комментарии получились удачными. Самое большое количество лайков набрал ответ артиста Максима Галкина. "Третьяковка. В. Серов. Девочка с персом", – написал юморист.