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"25 сантиметров твердости": показавший себя в плавках Киркоров не устоял против соблазна

Филипп Киркоров. Фото: www.globallookpress.com.
Филипп Киркоров присоединился к популярному в соцсетях флешмобу. Артист опубликовал архивные снимки, на которых он запечатлен 10 лет назад.
прочитано 2021 раз

В Сети набирает популярность флешмоб #10yearschallenge. По задумке авторов, участники акции сравнивают свои фотографии десятилетней давности со свежими снимками себя любимых и выкладывают получившийся коллаж в соцсети. Большинство российских звезд уже отметились под заявленным хештегом.

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Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Насмотревшись на коллег, Киркоров также поддался соблазну. В своем аккаунте Instagram Филипп публиковал сразу несколько кадров. На этих фотографиях поклонники смогли увидеть артиста не только в 2019 и 2009 годах. Звезда показала архивные снимки и видеозаписи разных лет."Всеобщей истерии поддался и Я🙈 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал артист под постом.

Отметим, что поклонники поп-короля остались довольны публикацией. Особенно им понравился пляжный кадр, в котором артист позирует в плавках, многие обратили внимание на внушительное достоинство звезды. Однако мнения по поводу перемен во внешности Филиппа сильно разнились. Кто-то заявлял, что Киркоров, как хорошее вино, становится с годами только прекраснее, другие же отмечали, что Филипп немного "поистрепался".

"Там 25 сантиметров в состоянии твердости", "Молодые годы отдали Пугачевой. Надо ли было?! Быть очередным молодым. Косили под пожилого, седину рисовали на волосах. Сейчас обратно красите", "Был красавчик ,сейчас на черта похож", "С каждым годом становитесь лучше!!👍 Не узнала на фото слева))👌 Модник были, как сейчас!!✌ Трусики🔥)) Это нельзя не отметить))😂😂🙈🙈❤🔥👍", "Труселя" на вырост 😉 как во всем СССР 🙈", "Эволюция Филипа", Раньше Филипп был красивый, а щас как маска на лице.. Мне кажется что щас с образом переборщил, "На предпоследнем видео прям брат близнец Галкина! Все понятно )))", – писали фаната поп-короля.

Автор: Руслана Алексеева19 января 2019, 21:03
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