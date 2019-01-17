Рвущийся на "Евровидение" Киркоров нашел поддержку
"Жду официального подтверждения данной информации в конце января. Но если она достоверна, то я рад, что Филипп Киркоров откликнулся на мой призыв. Он уже долгие годы не теряет надежды покорить этот музыкальный Олимп. Для него "Хрустальный микрофон", главный приз "Евровидения", является желанной целью", – заявил Манукян. Он добавил, что не сомневается, что и в этот раз Киркоров приготовит шикарную постановку и выигрышную песню для России.
"Ведь он уже это сделал в 2016 году, и зрители ту попытку оценили на 12 баллов. Правда, жюри на оценки поскупилось. Остается единственный вопрос – поедет он с Лазаревым или с Панайотовым на "Евровидение"?" – отметил эксперт. При этом он добавил, что до сих пор уверен, что Филипп и сам мог бы достойно представить нашу страну на этом престижном конкурсе.
"Я предложил отправить его на этот конкурс – и, на мой взгляд, у него неплохие шансы на победу в нем", – ранее говорил "Дни.ру" Вадим Манукян об участии Киркорова в "Евровидении". Теперь, похоже, короля российской эстрады обогнал более молодой певец.
Напомним, конкурс "Евровидение-2019" пройдет с 14 по 18 мая в израильской столице – Тель-Авиве. Среди претендентов в шорт-листе помимо Киркорова и Лазарева – Александр Панайотов, Ольга Бузова, Manizha, Егор Крид и Лена Темникова.
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