"Целовались на людях": Собчак встретила Новый год с Богомоловым
Слухи о том, что праздновать наступление Нового года Ксения Собчак собирается без своего мужа Максима Виторгана, появились незадолго до наступления праздника. Люди поговаривают, что так и произошло.
Дескать, ведущую видели ведущую в компании режиссера Константина Богомолова. "Как пишут инсайдеры, пара пришла на новогоднюю вечеринку в Agalarov Estate и не скрывала своих отношений, целуясь на людях", – передает издание People Talk.
Сама Собчак слухи о своей личной жизни не комментирует. В Instagram она лишь сообщила, что новогодние каникулы потратит на безделье и просмотр сериалов. А до этого ведущая писала, что она счастлива и любима.
Кем именно она любима, Собчак не уточнила. Однако досужие сплетники предположили, что речь идет вовсе не о ее законном супруге. Как сообщает telegram-канал spletni_tg, этот новый год Максим и Ксения будут встречать порознь.
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