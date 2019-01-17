Муж Елизаветы II попал в ДТП

Вечером 17 января недалеко от королевского поместья Сандрингем в Норфолке перевернулся автомобиль, в котором находился 97-летний герцог Эдинбургский и супруг английского королевы Елизаветы II принц Филипп, передает Пятый канал. По некоторым данным, мужчина сам находился за рулем. Очевидцы произошедшего помогли ему выбраться из машины. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Принцу вызвали врача.
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