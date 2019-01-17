Сладкий Аверин устроил вакханалию в гей-клубе

Максиму Аверину 43 года, но он никогда не был женат. На вопрос: "Почему?" – всегда таинственно вздыхает. Ах, мол, оставьте, я женат на своей профессии! Поклонники было уверовали в святость актера. Но вдруг заметили его в гей-клубе. И поняли, что мир уже не будет прежним.

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