"Рот до ушей": народ в шоке от новой подружки Петросяна
Евгений Петросян с молодой помощницей Татьяной Брухуновой путешествуют по Испании. Пара ужинает в дорогих ресторанах, посещает бутики, осматривает культурные достопримечательности, а фотоотчетами турпоходов делится в Instagram.
Юморист и его спутница предпочитают не выставлять общие снимки, но очевидно, что Евгений и Татьяна отдыхают вместе. Правда, Брухунова не обнародовала фотографию с необычным манекеном, которую разместил на своей страничке Петросян.
Артиста запечатлели с фигурой смеющейся женщины. "У меня здесь появилась подружка по духу. Такая хохотушка! Хочу ее купить и возить с собой", – подписал кадр юморист.
От этой подружки Евгения Петросяна поклонники впали в шок – впрочем, приятный. "Да вы даже похожи улыбками", "Что случилось? Степаненко плохо выглядит", "По сексшопам решили прогуляться Евгений Ваганович (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Только увидела! Она похожа на вас! Вы купили ее? Обязательно купите", "Почему бы нет , классная и некогда грустить", "Самое главное улыбается и молчит!", "Оч. похожа на маму Н. Королевой....", "Рот до ушей", "Танюша ревновать не будет?", "Прям подняли настроение! Тоже такую же хочу. Назову ее Антидепрессантша !!!" – съязвили подписчики.
Ранее Татьяна Брухунова дала интервью, в котором рассказала об отношениях с Евгением Петросяном. Молодая помощница прямо не сказала, что является его любовницей, но призналась, что 73-летний юморист занимает большое место в ее жизни и сердце.
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