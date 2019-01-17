"Рот до ушей": народ в шоке от новой подружки Петросяна

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

"Тройничок": бывшая подруга обнародовала интимный компромат на Максакову
Бледанс отвезла сына с синдромом Дауна в детский дом
"Хватит старьем пичкать!": Пугачеву погнали в шею с новогоднего огонька
Кричавшая "ура" на поминках вдова Караченцова: Я радуюсь
"Наелась?": на обескураженную Навку напали в метро
партнеры
Четверг 17 января
Лента новостей
13:34
Порошенко размечтался о "холодном душе" для Москвы
13:33
Госдума отказалась направлять делегацию в ПАСЕ
13:26
Ягуар набросился на дрессировщика в омском цирке
13:21
"Единая Россия" проверит качество молочных продуктов
12:56
Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна
12:52
Громкому провалу Медведевой нашли оправдание
12:16
Названо самое слабое место рака
11:46
Рыбку и Лесли депортировали из Таиланда
11:35
Страшная эпидемия с Украины пожирает россиян
10:59
В России из кранов полился "ликер" (видео)
10:55
Логинова затравили за откровенное хамство
10:51
На востоке Москвы эвакуировали школу
09:50
Жизнь принца Гарри и Меган Маркл находится под угрозой
09:21
Появились данные о свадьбе Ани Лорак и Филиппа Киркорова
09:13
Скандалистку из российских ток-шоу арестовали по приказу Порошенко
08:58
"Погибнут тысячи": проигравший Порошенко решился на бойню
08:32
Оскандалившаяся из-за измены Собчак сбежала на Украину
08:31
"Я подозревал": Топалов высказался о сенсационной связи Тодоренко и Лазарева
08:05
Рождество в Обители святой Елисаветы отметили с размахом
07:56
Колдун Бесов бьется в истерике после разоблачения "Битвы экстрасенсов"
07:09
Сделано сенсационное заявление о беременности Бузовой после слухов о раке
23:25
Хитрый Порошенко собрал бомбу для выборов президента Украины
22:10
"Растопырила!": на Пугачеву набросились за вызывающее поведение в храме
22:04
Опозорившая Шукшину дочь получила миллионы от телевизионщиков
21:58
Как взбучка от Путина расшевелила ленивых чиновников
21:53
В Башкирии эвакуировали детский сад
21:53
Отец отрекся от изнасилованной в Уфе дознавательницы
21:53
В Удмуртии мужчину арестовали за кражу лошадей из колхозов
21:34
Под Волгоградом мужчина утонул в собственном бассейне
21:27
В Иркутске вакцинация довела двух школьниц до реанимации
21:20
В Удмуртии после столкновения с грузовиком погиб водитель
21:15
Шикарная 35-летняя Ходченкова в купальнике довела россиян до исступления
21:09
Во Владивостоке мужчина вызвал машину скорой помощи и разбил ей стекло
21:01
В Среднеуральске на 2-летнего ребенка напала злая собака
20:43
Униженный скандальной певицей Соколовский разразился правдой об изменах
20:16
Во время сортировки мусора на тюменском заводе нашли труп
20:05
Занятая ребенком Боярская не заметила новую беременность
20:00
Лазарев оставил Киркорова позади в гонке за "Евровидение"
19:58
Под Омском при лобовом столкновении погиб человек
19:38
Под Нижним Новгородом иномарка сбила 10-летнего ребенка
19:18
В аварии под Астраханью пострадали 6 человек
19:11
Главных звезд шоу "Голос" отправили петь в придорожные караоке-бары
18:56
Тимати врезали за нелепое подражание Киркорову
18:26
Сенаторы отклонили закон об уточнении процедур банкротства
18:18
Единороссы помогли девочке-инвалиду из Самарской области
18:12
Бузова откровенно рассказала о планах с избранником
17:56
Испуганная Гузеевой Сябитова была избита
17:44
Под Москвой мужчина устроил подпольную оранжерею с коноплей
17:43
Война на пороге: США готовы нанести удар по России
17:29
Чулпан Хаматова продает свидание с Филиппом Киркоровым
17:26
"Бездонная!": Бородина разоблачила разъевшуюся донельзя пышку из шоу "Дом-2"
17:23
Володин: Отказ от участия в работе ПАСЕ – в интересах граждан РФ
16:53
Жуткие подробности покушения на Путина
16:46
Петрова и Боширова жестко наказали за дело Скрипалей
16:39
Выполнить немедленно: Путин принял важное решение по взрыву в Магнитогорске
16:26
Истеричную Меган Маркл лишили свободы
16:18
"Режут, чистят, зашивают": звезда "6 кадров" рассказала о раке
16:09
Народ возбудился от короткой юбки знаменитой теннисистки
16:08
Вскрылась возмутительная ложь Галкина о состоянии жены-пенсионерки
15:54
На конкурс политических лидеров поданы тысячи заявок
15:50
В Москве эвакуировали сразу несколько школ
15:36
"А где любимый?": на фото ищут отца пятого ребенка Марии Порошиной
15:34
Создан убивающий рак пластырь
15:26
Затравленного миллионера-трансгендера заставляют сменить пол
15:11
Затеявший ремонт Добрынин выкинул 93-летнюю мать вместе с мебелью
15:00
Путин сделал строгое предупреждение наглому Порошенко
14:58
"Под ногтями чернозем": Моника Беллуччи опозорилась на красной дорожке
14:48
Из порно – в церковь: звезда фильмов для взрослых резко сменила работу
14:38
"Пришлось покинуть": Волочкова напугала неожиданным решением
14:36
Врачи бьют тревогу из-за кровавой раны на руке Трампа
14:36
Чубайс придумал новый способ обобрать россиян
14:23
В Москве умер известный артист
14:15
Ведущей "Орла и решки" припомнили поцелуи с Зеленским
14:05
Отравленную Пугачеву привезли в церковь в полотенце
14:03
Утяшева и Воля раскрыли секрет: Ждем чуда!
13:53
Лавров врезал Порошенко за торговлю людьми
13:50
6 вариантов побега из России зимой
13:50
Законопроект о паллиативной помощи прошел первое чтение в Думе
13:42
В Башкирии в аварии с фурой погиб человек
13:30
Скандальные подробности ДТП с краснодарским судьей
13:20
Момент взрыва на заводе под Петербургом сняли на видео
13:16
На спасение побитого Малахова брошены все силы
13:11
Стало известно о расставании Маликовой с сыном миллиардера после провокации отца
13:06
Как мать программирует будущее своих детей
12:59
В Петербурге за угрозу устроить переворот ищут безработного
12:54
В Москве подняли на смех завравшегося Порошенко
12:49
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 января 2019 года
12:46
Путина готовились убить в Сербии
12:39
Шарлатаны из "Битвы экстрасенсов" отстегивают Башарову по 500 тысяч в день
12:30
Под Оренбургом младенец утонул в кастрюле
12:24
При мощном взрыве под Петербургом пострадали люди (видео)
12:19
"Без трусов?": Навка в прозрачном платье ошеломила россиян
12:15
В Подмосковье обезьяна напала на девушку
12:12
"Мы его потеряли": в театре сделали страшное заявление о Джигарханяне
11:54
"Дерзкая и сексуальная": новый образ Захаровой восхитил россиян
11:51
Назван способ не платить за воду и электричество
11:35
Подруга Фриске публично врезала бессовестному Шепелеву
11:31
"Его положено драть за уши": бывшая жена высказалась о Кончаловском
11:23
На Кубани пропала почтальон с деньгами
11:15
Красотка из "ВИА Гры" показала соблазнительную фигуру
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Мы его потеряли": в театре сделали страшное заявление о Джигарханяне
Власти "признали" серьезные проблемы Крымского моста
Подруга Фриске публично врезала бессовестному Шепелеву
Опозорившаяся Волочкова с задорными сосками насмешила народ
Терпящая загулы мужа Миддлтон меркнет на фоне величественной Маркл
Петросян увез молодую помощницу из России
Шоу-бизнес

"Рот до ушей": народ в шоке от новой подружки Петросяна

Евгений Петросян. Кадр youtube.com
Евгений Петросян сообщил, что обзавелся в Барселоне новой подружкой. От ее вида многочисленные поклонники артиста впали в шок.

Продолжение: "Пришло время раскрыть тайну": Шукшина пошла в наступление после откровений дочери
прочитано 2603 раза

Евгений Петросян с молодой помощницей Татьяной Брухуновой путешествуют по Испании. Пара ужинает в дорогих ресторанах, посещает бутики, осматривает культурные достопримечательности, а фотоотчетами турпоходов делится в Instagram.

ПО ТЕМЕ

"Сколько можно издеваться над артистами": За опозоренного Петросяна вступились

Провалившиеся глаза и синие губы: умирающий Петросян шокировал юную любовницу

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Юморист и его спутница предпочитают не выставлять общие снимки, но очевидно, что Евгений и Татьяна отдыхают вместе. Правда, Брухунова не обнародовала фотографию с необычным манекеном, которую разместил на своей страничке Петросян.

Артиста запечатлели с фигурой смеющейся женщины. "У меня здесь появилась подружка по духу. Такая хохотушка! Хочу ее купить и возить с собой", – подписал кадр юморист.

От этой подружки Евгения Петросяна поклонники впали в шок – впрочем, приятный. "Да вы даже похожи улыбками", "Что случилось? Степаненко плохо выглядит", "По сексшопам решили прогуляться Евгений Ваганович (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Только увидела! Она похожа на вас! Вы купили ее? Обязательно купите", "Почему бы нет , классная и некогда грустить", "Самое главное улыбается и молчит!", "Оч. похожа на маму Н. Королевой....", "Рот до ушей", "Танюша ревновать не будет?", "Прям подняли настроение! Тоже такую же хочу. Назову ее Антидепрессантша !!!" – съязвили подписчики.

Ранее Татьяна Брухунова дала интервью, в котором рассказала об отношениях с Евгением Петросяном. Молодая помощница прямо не сказала, что является его любовницей, но призналась, что 73-летний юморист занимает большое место в ее жизни и сердце.

Автор: Наталья Аряева17 января 2019, 12:38
ФОТОРЕПОРТАЖ

На кого променял Петросян исхудавшую Степаненко

567

комментарии

Политика

Война на пороге: США готовы нанести удар по России
Жуткие подробности покушения на Путина
В Москве подняли на смех завравшегося Порошенко
Путина готовились убить в Сербии

Шоу-бизнес

Победитель "Битвы экстрасенсов" ласкал рыжего мальчика на глазах у жены
"Рот до ушей": народ в шоке от новой подружки Петросяна
"Срамота!": муж Королевой сделал себе женскую грудь
Новая молодая жена сняла Шнурова полуголым

Проишествия

Боец ММA разгромил отделение банка (видео)
Ужасающие подробности взрыва в Шахтах
Три станции метро закрыли из-за потопа (видео)
Несколько часов лизал звонок: камеры сняли странного нарушителя

Lifestyle

Маленькие скважины "любовниц" в Театре Наций вызвали шок
Порезанного на куски Чехова увидели на окраине Москвы
Стала известна победительница шоу "Пацанки"
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
Шоу-бизнес

"Я подозревал": Топалов высказался о сенсационной связи Тодоренко и Лазарева

Певец прокомментировал "всплывшие" данные
Шоу-бизнес

Разукрашенную Меган Маркл обсмеяли за кривое платье

У герцогини случился новый модный провал
Шоу-бизнес

Колдун Бесов бьется в истерике после разоблачения "Битвы экстрасенсов"

Ясновидящий в ярости
Шоу-бизнес

Вернувшаяся в Россию Асмус стала копией Пугачевой

Изменившаяся актриса произвела фурор

Гороскоп

Сделано сенсационное заявление о беременности Бузовой после слухов о раке
За что "Мажор" Прилучный избил жену
"Страсть угасла": сделано шокирующее заявление о многострадальном браке Миддлтон и Уильяма
Астрологический прогноз с 14 по 20 января 2019 года

Фоторепортажи

Затравленного миллионера-трансгендера заставляют сменить пол
Силиконовая грудь не спасла: мужеподобная культуристка ужаснула народ
Шикарная 53-летняя модель переплюнула злобных молодух
У Апексимовой волосы встали дыбом на прощании с Бортником

Спорт

Народ возбудился от короткой юбки знаменитой теннисистки
У сбежавшей из России Медведевой обнаружилась зависимость
Эффектный шпагат гимнастки восхитил народ (видео)
Убийца Тена раскрыл детали преступления

Регионы

Отец отрекся от изнасилованной в Уфе дознавательницы
Люди отказываются ездить по Крымскому мосту
В Приамурье дети облюбовали горку из фекалий
Мошенники решили нажиться на горе людей из Магнитогорска
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru