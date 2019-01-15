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Петросян увез молодую помощницу из России

Евгений Петросян. Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
Юморист Евгений Петросян со своей молодой помощницей Татьяной Брухуновой уехали в Испанию. Пара предпочитает не демонстрировать совместные фото, однако внимательные фанаты, сопоставив данные, обо всем догадались.

Продолжение: "Лысая башка": Высоцкая шокировала народ внешним видом
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Практически одновременно в аккаунтах Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой в социальной сети Instagram появились фото, сделанные в Барселоне. Так, прославленный юморист опубликовал кадр, на котором запечатлен в ресторане за обедом. Блюдо с рапанами, в свою очередь, выложила у себя на страничке его молодая помощница.

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Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Более того, деликатесом Брухуновой полакомился и сам Петросян. В приложении Stories отечественный артист опубликовал процесс поедания рапана. Причем по его реакции сложно определить, понравилось ему или нет.

Многочисленные подписчики внимательно следят за парой. Несмотря на то, что оба предпочитают не выкладывать совместные фотографии, фанаты убеждены, что Петросян и Брухунова вместе отдыхают в Испании. "Изысканное блюдо для изысканного юмориста! Здоровья Вам, наш дорогой! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Все время в разъездах ! Здоровья Вам !!!", "Приятного аппетита, маэстро! И пусть так будет всегда, весело, уютненько, светло, тепло, радостно в душе у вас ! А мы – ваши зрители еще больше вас любим за такое настроение! И пусть все у вас будет хорошо! Виват!!!" – рассыпались в комплиментах подписчики.

Фото: instagram.com/petrosyanevgeny

Ранее Татьяна Брухунова дала откровенное интервью, в котором прокомментировала слухи о том, что якобы стала причиной развода Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Она  не подтвердила, что живет с юмористом, но призналась, что он очень ей дорог. "Моя задача – сохранить его здоровье прежде всего. В 73 года человек нуждается во внимании, заботе... Безусловно, он мне очень близкий человек и занимает огромное место в моем сердце. На сегодняшний день жизни без него я уже не мыслю", – заявила Брухунова.

Автор: Наталья Аряева15 января 2019, 14:25
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На кого променял Петросян исхудавшую Степаненко

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