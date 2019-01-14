"Знайте свое место": к ошарашенному Певцову ворвались с требованиями
Супруг актрисы Ольги Дроздовой призвал восторженных, но неадекватных любителей искусства прилично себя вести в театре и не забывать об элементарной вежливости. Певцова сильно расстроил недавний инцидент.
На мольбы дать автограф незваным гостям артист ответил отказом. Дмитрий попросил их уйти из гримерки и подождать возле служебного входа. При этом условии Певцов пообещал дать им автограф и сделать фото на память. Поклонники удалились, но ждать любимого артиста не стали.
"Друзья мои, нужно же помнить про нормы приличия. Служебные помещения принадлежат артистам, и вас там быть не должно. Я не хочу, чтобы в мою гримерку врывались, когда я переодеваюсь, и требовали что-то. Товарищи зрители, знайте свое место", – цитирует обращение Певцова в Instagram StarHit.ru. При этом актер добавил, что большинство фанатов ведут себя прилично.
Певцов не любит фамильярности от зрителей. Так, ему не нравится, когда у него пытаются взять автограф прямо со сцены, а также стараются исподтишка сфотографировать. "Раздражает, когда зритель протягивает цветы и пытается удержать твою руку, пока кто-то еще делает фото", – подчеркнул Дмитрий.
В финале своего обращения Певцов поблагодарил зрителей за их любовь и внимание. "Но не нужно нарушать те традиции, что складывались столетиями", – рассказал актер.
Заявления Певцова в соцсети вызвали неоднозначную реакцию. Многие фанаты решили, что артист был груб. Однако большинство поклонников приняли сторону Дмитрия.
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