Верник сбежал из Москвы после скандала

Актер и продюсер устроил себе уединенные зимние каникулы. Об этом Игорь Верник рассказал на своей странице в Instagram.

Шоумен предпочел фешенебельным пляжным курортам с лазурными берегами заснеженные склоны. Верник отправился в горы, чтобы побыть в одиночестве и пережить стресс после громкого скандала, виновником которого недавно оказался.

"Уехал в горы. Один. Голову разгрузить. Всем радости, добра, любви, преданных друзей… Всего, что делает вас счастливыми!" – написал в своем микроблоге 55-летний телеведущий. Видимо, после случившегося артисту захотелось сбежать из столицы и побыть наедине с самим собой. Куда именно он отправился, Верник не рассказал. Поклонники пожелали артисту хорошего отдыха.

Ранее Игорь Верник подтвердил, что действительно проехал по пешеходной зоне в районе Камергерского переулка в Москве. Как писали "Дни.ру", внедорожник Range Rover актера, рассекающий по пешеходной зоне в центре столицы, снял очевидец. При этом охрана отгоняла прохожих от машины, беспокоясь, как бы они не поцарапали дорогое авто. Поступок Верника вызвал резонанс в Сети.

Отреагировали на поступок шоумена и знаменитости. Ксения Собчак считает, что журналисты нарочно активно разжигают скандал. "Вы идиоты? Почему никто не знает, что к служебному въезду МХТ можно въехать только так?" – написала она в своем Telegram-канале "Кровавая барыня". Отметим, что Игорь Верник служит в данном театре.