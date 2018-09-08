Лечила рак укусами комаров: Леденящая душу история смерти жены российского футболиста

Бывший полузащитник "СКА-Хабаровск" Евгений Баляйкин все еще переживает из-за смерти жены Софьи. Футболист дал откровенное интервью, от которого на глазах наворачиваются слезы.



Девушка скончалась от рака на руках своего мужа. О том, через что болезнь заставила пройти супругов, Евгений рассказал сайту Sports.ru.

О страшном диагнозе Софья узнала накануне свадьбы. "Я помню, как приехал домой с тренировки – а там слезы, истерика. Она все рассказала, говорит: "Мне поставили диагноз, свадьбы не будет. Я уезжаю, ты живи дальше, нафига я тебе такая нужна, только жизнь буду портить", – вспоминает Баляйкин.

Тогда футболист успокоил любимую и уговорил сыграть свадьбу, а после сразу же начать лечение. "Я же знал, что это не какая-то страшная стадия и что в Казани хороший онкологический центр. Понятно, что я просто в интернете что-то втихую прочитал, но я правда не думал, что возможен такой исход. На тот момент это выглядело нелогичным. Настолько все было хорошо, что это не могло так прекратиться", – произнес он.

После торжества девушка отправилась в онкоцентр. Там ей назначили лечение, которое включало в себя и операцию. "У мамы Софьи когда-то тоже был рак, Софье предложили удалить обе груди, как и матери. Она не захотела. В итоге удалили только шишку, которая была в груди", – отметил Евгений.

По словам футболиста, операция прошла успешно, за ней последовала химиотерапия. Однако Софья чувствовала себя не лучшим образом. "После двух курсов она сказала: я больше не могу", – вспоминает страшные времена спортсмен.

Девушка решила сделать небольшую паузу в лечении и улетела отдохнуть на Мальдивы. "Видимо, солнце усугубило ее состояние, потому что в определенный момент шишка опять появилась. Она начала расти, пошло воспаление лимфоузлов", – рассказал Баляйкин.

В тот момент доведенная до отчаяния Софья начала альтернативное лечение. Девушка узнала, что некий мужчина практикует лечение комарами. "Ты едешь в лес на три часа, тебя там комары кусают. Знаете, как это бывает: тебя доканывает один метод, ты начинаешь искать любой другой. Тебе уже все равно, что это, насколько лучше или хуже", – пояснил Евгений.

Сейчас футболист во многом винит себя: "Наверное, это главная моя ошибка – что я не пытался ее переубедить или просто по-грубому взять и отвезти в больницу. Она этим несколько месяцев занималась, на химию не пошла".

Химиотерапия Софье, по словам мужа, помогала. Но из-за медицинских препаратов девушка чувствовала себя отвратительно, она считала, что химия не действует. Однако врачи утверждали, что от химиотерапии анализы Софьи улучшаются. "А она мне говорила: "Ни хрена не помогает. Вообще не помогает. Лучше не становится. Думаю, если б она прошла курс лечения целиком, то осталась бы жить", – заявил Баляйкин.

"Я помню, как она умерла. Мне кажется, такое не забывается. На руках у меня умерла", – произнес футболист.

Как писали Dni.Ru, Софья умерла в начале декабря 2017 года. У девушки была цистаденокарцинома -злокачественная опухоль, которая чаще всего развивается в яичниках и довольно редко – в молочных железах.