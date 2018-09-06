Показывал девочке ягодицы: Джоли в ужасе от непристойностей Питта

В отчаянной борьбе артистки с мужем за опеку над детьми все средства хороши. Анджелина решила сделать ход конем и рассказать суду об инциденте 30-летней давности, который позволил себе Брэд.

Об инциденте, который собирается припомнить супругу голливудская звезда, рассказал бывший пиарщик Брэда Питта Фил Лобел. В 1988 году на проходивших в Малибу съемках фильма "Пропуск занятий" 25-летний Питт с товарищем от скуки решили пошалить.

В те годы артист не особенно беспокоился о репутации. Молодые люди, стоя на тротуаре, показывали ягодицы проезжающим автомобилям.

В одной из машин оказалась женщина с дочерью. Мать тут же обратилась в полицию, передает Radaronline.com. Питту тогда не были предъявлены обвинения – позаботились адвокаты. Анджелина уверена: рассказом об этом, на ее взгляд, ужасном случае в суде уничтожит Питта, и ему не видать детей.

Ранее Джоли провела национальный праздник США – День труда – вместе с детьми. Звезда и ее отпрыски долго гуляли на природе. Следившие за Джоли репортеры отметили, что актриса была в хорошем настроении, однако ее внешний вид вызывал тревогу. Звезда казалась изможденной.

Напомним, что Брэд Питт и Анджелина Джоли не могут оформить развод уже два года. Супруги выливают друг на друга тонны грязи, чтобы выбить опеку над детьми.