Певцов не находит себе места из-за жуткой смерти сына

Дмитрий Певцов решил, что его сыну лучше там, где он сейчас. Даниил погиб 6 лет назад. Актер призвал всех родителей, переживших подобную трагедию, "отпустить" детей – и не мешать им молиться за живущих.

Свои размышления о том, как могла бы сложиться судьба Даниила, Дмитрий Певцов изложил в посте в соцсети Instagram. Актер опубликовал коллаж из фотографий, на котором справа изображен его сын Елисей, а слева – Даниил.

"Один день – третье сентября. Младший вчера пошел в 5-й класс. Старший 6 лет назад отлетел туда. Родители, потерявшие своих детей! Поверьте, как бы мы их здесь ни любили, там им еще лучше. Своей скорбью о них не станем мешать их молитвам о нас. Простите. Поймите. И отпустите", - подписал фотографию артист.

Певцов рассказывал о своем рано ушедшем сыне в многочисленных интервью. Артист говорил, что Даня всегда буквально светился, был очень отзывчивым и добрым. К сожалению, Дмитрию вечно не хватало времени для полноценного общения с сыном. Певцов был в разводе с матерью Даниила – Ларисой Блажко.

Актер вспоминал, как один иеромонах из Сретенского монастыря, посмотрев фильм "Ангел в сердце", где Даня сыграл главную роль, сказал: "Впервые вижу такого молодого человека, душа которого уже созрела для Царствия Божия".

Публикация от Дмитрий Певцов (@dima_pevtsov) 4 Сен 2018 в 9:00 PDT

"Дани нет с нами уже почти шесть лет. Когда я перестал задавать себе вопросы "за что?", "почему?" и "в чем смысл?", пришло осознание того, для чего жил Даня, что именно успел сделать мой сын. И именно для меня! Да, Даня много успел сделать для других: вытаскивал, спасал, защищал", – вспоминал Певцов.

Трагедия произошла в сентябре 2012 года. Его 22-летний сын Даниил был на встрече одноклассников. Выйдя на балкон, молодой человек зачем-то решил подтянуться на перилах – и сорвался вниз, напоминает "СтарХит".