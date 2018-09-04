Бородина нелепо оправдалась за высмеивание годовщины трагедии в Беслане

Телеведущая Ксения Бородина ответила на обвинения в неуважении к жертвам трагедии в Беслане. Звезда отметила, что ее неправильно поняли.

Ксения и ее старшая дочь Маруся посетили торжественную школьную линейку. Сразу после мероприятия Бородина, как обычно отчиталась в личном Instagram о прошедшем мероприятии. В Stories она опубликовала видеозапись, на которой в небо взмывает не одна сотня белых шаров.

Громко смеясь, телеведущая отметила, что организаторам необходимо было выбрать другой цвет для воздушных шариков, поскольку те слились с небом. "Хорошо продумано, белые шары – не видно" – отметила Бородина на видео.

Фолловеры тут же раскритиковали звезду за дремучесть и черствость. Они сообщили Ксении, что белый цвет в данном случае символизирует души погибших в ходе террористического акта в Беслане. По словам, пользователей Сети 3 сентября по всей стране прошла памятная акция, в ходе которой, в школах перед началом занятий запускали в небо шары. "Это не смешно!!! Шары Запускали в память о погибших в Беслане. Снимать это на телефон, смеяться. Просто фу. Стыдно!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Ксении разгневанная поклонница. После ролик исчез со страницы звезды, однако ушлые интернет-обыватели успели его скопировать и слить в Интернет.

Ответ знаменитости не заставил себя долго ждать. "Т-Тупость. В нашей школе запускали шары в честь начала учебного года!!! Если бы это была память погибшим, я никогда бы не смеялась! Я же не идиотка, как некоторым хотелось бы", – оправдалась звезда.

Напомним, 14 лет назад, 1 сентября в школу №1 в города Беслана проникли боевики и захватили в заложники учителей, детей и их родственников. Трое суток 1128 человек были в плену у бандитов. В ходе чудовищного теракта погибли порядка 350 человек. События в Беслане – это общая трагедия для всех жителей России.