Бузова подняла на смех выскочку Бородину

Недавно на ТНТ стартовал проект "Бородина против Бузовой". Теперь фанаты голосуют, кто из ведущих был более убедителен в шоу.

По будням Ольга и Ксения разбирают жизненные ситуации участников "Дома-2". Каждая из девушек имеет собственный взгляд на проблему и исходя из этого отстаивает свою точку зрения.

Обычно участники и зрители делятся на два лагеря, принимая сторону той или иной ведущей, поэтому продюсеры проекта решили проверить, кого из звезд больше поддерживает аудитория. Голосование провели в интернете, и в итоге победу получила Бузова. За Ольгу отдали свой "клик" 25 миллионов человек, а за Бородину – чуть более 16 миллионов.

Отметим, что в каждом выпуске ток-шоу Ольга и Ксения выясняют отношения. К примеру, недавно знаменитости публично спорили, кто из них важнее для телепроекта. Бузова подняла коллегу по цеху на смех, заявив, что программа имеет рейтинг только из-за нее, мол, если она покинет шоу, то смотреть новые выпуски больше не будут, так как выскочка Бородина останется одна.

А до этого знаменитые ведущие выясняли, нужно ли прощать неуважительное отношение любимого мужчины. Бородина высказала мнение, что терпеть унижения и побои даже ради любви – недопустимо. Однако ее соведущая не согласилась с этим утверждением. После заявления Бузовой Бородина всем своим видом показывала, что соведущая несет какой-то бред: осуждающе качала головой и ухмылялась. А в конце Ксения отметила, что Ольге лучше вообще молчать.