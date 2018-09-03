Известный актер откровенно рассказал об интиме с Гурченко

Людмила Гурченко хотела женить на себе актера Юрия Дедовича. Однако однокурсник отказал будущей звезде, и та вышла замуж за режиссера с московской пропиской.

Личная жизнь Людмилы Гурченко была очень запутанной и обросла легендами. Разрушить одну из сказок вокруг звезды советского кинематографа решился известный актер, однокурсник Людмилы Марковны Юрий Дедович.

Заслуженный артист РСФСР напомнил, что Гурченко была замужем шесть раз. Первым избранником 18-летней студентки стал кинорежиссер Василий Ордынский. Однако влюблена она была в Дедовича.

Сам Дедович признается, что молчал долгие годы, так как не хотел разрушать легенду, созданную Гурченко. Актриса писала, что молодой Юрий просил ее руки. "Если честно, это не я делал Люсе предложение, а она мне. Хотела меня на себе женить. Я деликатно предложил ей подождать со свадьбой, потому что мы были на втором курсе, но Люся решила иначе", – отметил актер.

Ранее бывшая студентка той же мастерской Сергея Герасимова, актриса Инна Выходцева, рассказала, как влюбленная Гурченко ездила к Дедовичу на военные сборы. А голодный актер набросился на колбасу, не уделив должного внимания артистке. А за Василия Ордынского вышла, потому что у него была московская прописка.

По словам Дедовича, Гурченко сумела себя найти в кино, но ее взгляды на жизнь и многие вещи, которые она делала, были весьма спорными. Людмила Марковна предпочитала не говорить и не вспоминать о тех людях, которые знали ее истинную сущность, – в частности, о том же Дедовиче и о других однокурсниках по ВГИКу. Также не говорила она и о свей матери – тихой, скромной женщине, но тепло отзывалась об отце (который, по словам актера, был "делягой").

Публикация от Катя Рождественская (@katyarozhdest) 28 Июл 2018 в 12:21 PDT

Отношения Дедовича с Гурченко завершились на третьем курсе – и, как признал актер, безболезненно. Позже они не раз вместе играли в спектаклях, пишет Teleprogramma.pro.

Юрий Дедович снялся во множестве картин. На его счету – роли в фильмах "Тихий Дон", "Пятеро с неба", "Рожденная революцией", "Дон Сезар де Базан".