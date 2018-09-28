Поклонники оплакивают обезглавленную Волочкову

Балерина танцует на профессиональной сцене с 1994 года. А сколько кровавых мозолей и вывернутых пальцев было во время учебы! Эти натруженные ноги артистка показала поклонникам на видео.

Головы на записи не видно – она обрезана. Да и не о ней речь, а о ступнях, пальцах, вид которых ужасает неподготовленных людей. Многие ведь думают, что балетные – эдакие грациозные и легкие бабочки, на которых не действует сила притяжения. Но добиться подобной легкости артистам удается исключительно упорным трудом, приводящим к появлению профессиональных заболеваний, среди которых самым распространенным является деформированная стопа.

"Работа над моим телом и совершенствование всегда доставляют мне радость. Мне не жаль физических сил и набитых мозолей для поддержания моего профессионализма. Ведь именно он мое кредо. И всегда говорит за меня. А в завершение репетиции снять пуанты и еще немного поработать обнаженными ножками – так приятно", – рассказала про видео Волочкова.

"Настя еще и педикюр делает оранжевым. Прям утиные ласты. А вы – "копыта, копыта (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Такое ощущения что у нее 4 пальца на ноге", "Одна ассоциация – куриные ножки размороженные", "Кошмар какой... это специально чтоб подписчиков стошнило", "Кашмар, бедные пальцы, как это больно наверное, плачу, смотря на эти ноги", "Настя, ведь такие шишки на ступнях! Это же больно! Как же вы ходите в туфлях на каблучарах? Это же невыносимая боль должна быть!", "Мерзкое зрелище", "Больные ножки,чьи бы они ни были. Сейчас вальгус ноги оперируют под местной анестезией. И можно в строй через месяц", – пишут люди.

Многие признались, что вид ног Волочковой довел их до слез, ведь она на сцене кажется такой красавицей! И ее по-человечески жалко, потому что за возможность делать фуэте она платит своим здоровьем и изуродованными ногами.

Как рассказал Dni.Ru специалист, ноги у балерин постоянно испытывают колоссальные нагрузки, связочный аппарат не выдерживает и ослабевает. А в итоге возникает тромбофлебит, артроз и артрит, с возрастом приводящие к полной инвалидизации. Из-за нарушения кровотока и лимфооттока ногти на ногах утолщаются и меняют цвет либо становятся ломкими и слезают. Постепенно начинают появляться венозные утолщения, которые сильно выделяются после длительных занятий или выступлений.