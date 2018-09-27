Российскую актрису за границей обвинили в употреблении наркотиков

Звезда сериала "Деффчонки" рассказала поклонникам в Instagram об услышанном о себе разговоре. Галина Боб сейчас отдыхает с семьей в Турции.

Артистку шокировали обвинения в свой адрес в употреблении запрещенных препаратов. Сплетни о себе она услышала совершенно случайно.

"Одна дама рассказывала своей дочке, что тут отдыхает Галина Боб и что встретить меня точно можно на взрослой дискотеке, так как вчера она меня видела там и, по ее словам, я отжигала там "под чем-то", – написала знаменитость. При этом актриса изумилась, как можно делать такие выводы без оснований и доказательств.

Боб выразила сожаление о том, что люди могут отдыхать только "под чем-то" и не могут представить, что можно веселиться иначе. Подписчики поспешили успокоить любимую артистку.

Поклонники посоветовали звезде не обращать внимания на слухи и сплетни в свой адрес. "Надо просто забить на таких!", "Какие глупости люди только не придумывают", "Люди привыкли судить других. Не живется им своей жизнью", "Таким людям будет казаться, что вы всю жизнь живете под чем-то, у них своя вселенная", – прокомментировали пост актрисы подписчики.