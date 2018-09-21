Лидер немецкой группы U.D.O. заговорил о российском гражданстве

Участник германской музыкальной группы U.D.O. Удо Диркшнайдер заявил, что не исключает возможности получить гражданство России. Слова вокалиста прозвучали во время пресс-конференции, посвященной гастролям в Москве и Санкт-Петербурге.

Несколько лет назад Удо Диркшнайдер купил квартиру в Северной столице, передает телеканал "360". В связи с этим у журналистов возник логичный вопрос, не хочет ли он получить российское гражданство. "Не знаю. По крайне мере, я этого не исключаю", – ответил музыкант.