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Беременная Порошина получила удар по самому больному

Кадр из сериала "Всегда говори "всегда"-9" (2012)
В Сети многие обсуждают слух о пятой беременности 44-летней актрисы Марии Порошиной. Поклонники поздравляют звезду и поют ей дифирамбы. Однако блогер Лена Миро, известная своими язвительными высказываниями в адрес отечественных звезд, считает, что артистке надо бы сочувствовать.
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Лена сравнила Марию с американской певицей Викторией Бэкхем. У голливудской звезды четверо детей и ей также 44 года.

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"Бекхэм – женщина, а Порошина – тетка. На лице Марии – не больше морщин, чем на лице Виктории. Тетка – это не про возраст. Тетка – это про стиль", – заявила Миро. По словам блогера, для женщины важно все: какую прическу она носит, какие украшение подбирает, во что одевается, как накрашена и сколько весит – все это вкупе с позой и взглядом создает неповторимый запоминающийся образ.

"Возможно, сама Порошина считает, что придерживается классического стиля. Это не классика, это отсутствие самовыражения, вкуса и непонимание трендов, замаскированные под "классический стиль". Стиль, которого нет", – ударила Миро по самому больному для актрисы – по внешности.

Как писали Dni.Ru, ходят слухи, что Мария, недавно оформившая развод актером Ильей Древновым, ждет ребенка от коллеги по цеху Ярослава Бойко. Пикантность ситуации еще и в том, что 48-летний Бойко женат. В браке с хореографом Рамуной Ходоркайте артист воспитывает 19-летнего сына Максима и 15-летнюю дочь Эмилию. А еще у Ярослава подрастает 16-летний сын Ян от интрижки с актрисой Евгенией Добровольской.

Автор: Руслана Алексеева19 сентября 2018, 21:59
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