Беременная четвертым ребенком Наталья Антонова объявила об уходе

Известная актриса Наталья Антонова объявила о том, что ждет четвертого ребенка. В связи с этим артистка намерена уйти в декретный отпуск, так как больше не в состоянии справляться с рабочими обязанностями.

О своей беременности Наталья Антонова объявила на официальной страничке в социальной сети Instagram. Актриса опубликовала фотографию, на которой демонстрирует сильно округлившийся живот.

"Дорогие, мои, я ухожу в отпуск, мне очень жаль, что спектакли, которые планировались в 2018 году, мы отменили, но я думаю вы меня простите, потому, что я нахожусь в ожидании четвертого малыша (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – сообщила Наталья.

Однако актриса дала понять, что скоро снова появится на театральных подмостках. "Я обязательно буду радовать вас телевизионными премьерами, а в театре мы с вами сможем встретиться уже 8 марта 2019 года в Москве! Я люблю вас!!!" – завершила она свой пост.

Многочисленные поклонники осыпали Антонову поздравлениями и различными пожеланиями. "АНГЕЛА ХРАНИТЕЛЯ ВАМ! Удачи благополучия !", "Ооо... здорово! Поздравляю Вас от всего сердца!", "Какая хорошая новость ,счастья и крепкого здоровья Вам))👍", "Неожиданно! Прекрасная новость) Очень рады за Вас! Будьте здоровы", "Наташа! Я вас поздравляю от всей души! Это так прекрасно у вашего будушего ребенка будет самая лучшая и любящая мама! Я желаю вам хорошего самочуствия и крепкого здоровья", – прокомментировали они новость.

Напомним, что 44-летняя Наталья Антонова замужем за врачом-гинекологом Николаем Семеновым. На двоих у них четверо детей: сын Артем от первого брака актрисы, сын Антон от первого брака супруга и двое общих сыновей Никита и Максим.