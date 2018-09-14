Обессилевшего от рака знаменитого актера перед смертью избила жена

Девять лет назад скончался один из знаменитейших актеров нашего времени Патрик Суэйзи. Ему было 57 лет.

"Суэйзи тихо скончался в кругу семьи, продолжая бороться с тяжелой болезнью, которая мучила его последние 20 месяцев", – сообщила биограф актера Аннет Вульф.

Актер страдал раком поджелудочной железы. После обследования врачи не стали утаивать от Патрика правду и прямо сказали, что ему осталось жить не больше двух лет. Суэйзи принял эту информацию с достоинством и мужеством. Он не впал депрессию, а продолжил сниматься в кино и радовать поклонников своим присутствием на различных мероприятиях.

"Когда я впервые услышал диагноз, я не сразу понял, что происходит, я не испытал ничего. Только потом мне стало по-настоящему страшно. Но я никогда не был тем, кто пасовал перед вызовом, который бросала судьба", – заявил Патрик в интервью телеканалу ABC News.



Актер принялся писать мемуары и согласился на роль в сериале "Зверь". Во время съемок Суэйзи отказался от болеутоляющих препаратов. Актер заявил, что лекарства мешают ему полностью выкладываться на площадке.

Внешне он выглядел довольно неплохо, на публике улыбался и раздавал автографы. Что творилось в душе актера, знала только его жена Лиза. Женщина вместе с мужем прошла через его ад. Она была с ним в самые жуткие периоды болезни, и в один момент у Лизы сдали нервы.





Как рассказала несколько лет назад Radar Online подруга актера Шарлотта Стивенс, в последние месяцы жизни тяжело больной Суэйзи часто звонил ей по ночам и плакал. Патрик поделился своей болью. По его словам, Лиза в отчаянии, свою боль она скрывает невероятной жестокостью, позволяя себе бить мужа.



Дошло до того, что жена полностью изолировала актера от общения с близкими. Ни друзья, ни даже мать Суэйзи не могли увидеться с ним. Шарлотта предположила, что Лизу довело до отчаяния поведение Патрика на публике. Актер обладал невероятным обаянием и харизматичностью, которые слишком сильно привлекали внимание противоположного пола. Суэйзи нередко позволял себе флиртовать с поклонницами. Это злило Лизу. За 34 года совместной жизни злости скопилось так много, что она начала выливаться наружу и не в самый подходящий момент.

За полтора года болезни актер потерял половину своего веса, исхудав почти до 40 килограммов. Обложки желтых газет пестрили чудовищными снимками обезображенного Суэйзи. В последние месяцы жизни он пребывал в крайне тяжелом, беспомощном состоянии. Этим, по утверждению Стивенс, и воспользовалась его супруга. Женщина изощренно отомстила мужу за все обиды молодости.

После одного из избиений Патрик скончался. Это произошло 14 сентября 2009 года. Судебные эксперты заявили, что причиной смерти артиста стала болезнь – рак поджелудочной железы, который пустил метастазы по всему организму.

Согласно последнему желанию Патрика Суэйзи он был кремирован. Часть праха похоронили рядом с могилами отца и сестры артиста на кладбище в его родном городе Хьюстоне, а часть развеяли над его ранчо.

Поклонники навсегда запомнят Суэйзи как сексуального танцора Джонни из "Грязных танцев", настоящего романтика Сэма из "Привидения" и конечного опасного серфера Боди из "На гребне волны". Патрик исполнил множество ролей и в каждой из них он был невероятно харизматичным и ярким.