Джоли попалась на подлой манипуляции

Анджелина Джоли уверена – в борьбе за счастье детей все средства хороши. Голливудская актриса придумала новую тактику.

Папарацци Лос-Анджелеса в последнее время постоянно натыкаются на Анджелину. Звезда как будто сама стремится попасть в поле зрения профессиональных репортеров с камерами. Примечательно, что Джоли редко выходит одна, ее всегда сопровождают дети.

Как сообщает американский портал PageSix, это часть хитрого плана актрисы. "Она намеренно выводит детей на прогулки в те места, где находятся папарацци, чтобы создать образ заботливой и любящей матери", - сообщил неназваный инсайдер изданию.

По словам анонимного источника, Джоли настолько боится потерять наследников, что опустилась до подлых манипуляций общественным мнением. Якобы артистка очень часто появляется вместе с отпрысками в мультибрендовом магазине Fred Segal, заранее зная, что там дежурят репортеры. Отмечается, что ранее знаменитость, наоборот, избегала камер папарацци.

Напомним, что Джоли уже более двух лет не может оформить развод с коллегой по цеху Брэдом Питтом. Знаменитости никак не договорятся, с кем останутся их младшие дети. Джоли настаивает на единоличной опеке, а Питт на совместной.

В начале тяжбы суд был всецело на стороне артистки. Она не жалела благоверного и поливала его грязью. Однако ее адвокаты не смогли предоставить доказательства, которые могли бы подтвердить слова Джоли, и Фемида стала более лояльна к мужу артистки. Он даже смог выбить для себя удобный график посещения детей.

Анджелина восприняла это как поражение. Она уволила адвоката. Наняла новую команду защитников и все силы бросила на реализацию нового плана.