Рита Дакота отказалась от детей

Певица поделилась с поклонниками сокровенным. На своей страничке в Instagram 28-летняя девушка сообщила, что едва ли когда-нибудь станет матерью во второй раз.

Рита переживает тяжелый развод с певцом Владом Соколовским, что негативно сказалось и на ее здоровье. Недавно артистка с дочерью Мией слегли с температурой. В этот непростой жизненный период Дакота призналась, что сейчас для нее особенно важную роль играет именно ребенок.

Однако больше детей знаменитость иметь не собирается. "Не уверена, что я когда-нибудь захочу еще детей, даже, скорее всего, уверена, что не захочу. Но я так счастлива, что у меня есть она, это было лучшим решением в моей жизни, лучшим испытанием, лучшим приключением", – написала Рита.

Но поклонники певицы уверены, что она наверняка еще изменит свое решение. "Захочешь, когда она подрастет. Я после трех детей тоже так думала, но захотела еще одного и родила на свой день рождения", "Захочешь, захочешь. Я тоже после развода думала: все, не хочу. А прошло 11 лет – и опля, сыночек любименький родился", "Я думаю, вы еще захотите деток", – уверены пользователи соцсети.

Подписчики Дакоты считают, что, когда она справится с переживаниями по поводу развода с супругом и встретит нового мужчину, то непременно захочет еще одного малыша. При этом многие отметили, что Мия очень похожа на Влада.