Актер из сериала "Марш Турецкого" умер в возрасте 60 лет

Скончался известный российский режиссер и актер Дмитрий Брусникин. Ему было 60 лет, передает "Дождь". Причины смерти артиста не называются. О месте и дате проведения гражданской панихиды будет объявлено позже.
Дмитрий Брусникин был художественным руководителем московского театра "Практика". телезрители запомнят его по ролям в сериалах "Петербургские тайны", "Марш Турецкого", "Сыщики" и "Досье детектива Дубровского".
Умер театральный режиссер, худрук театра «Практика» Дмитрий Брусникин https://t.co/ngx8YNwa7C pic.twitter.com/8JStxyN8A2— Телеканал Дождь (@tvrain) 9 августа 2018 г.
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