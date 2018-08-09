Любовница обратилась к публике после позорного видео с мужем Ани Лорак

Уроженка Киева Яна Беляева, которую подозревают в любовной связи с мужем украинской вокалистки Ани Лорак Муратом Налчаджиоглу, резко ответила хейтерам. Девушка пригрозила злопыхателям отправить их в бан.

Беляева стала героем светских хроник после того, как засветилась в караоке-клубе с супругом Лорак. Мурат нежно обнимал Яну и даже поглаживал ее по внутренней стороне бедра. Посетители заведения записали нежное воркование парочки на камеру мобильного, после чего позорная видеозапись попала в Сеть, наделав много шума.

Позже появилась информация о том, что Налчаджиоглу давно знаком с девушкй– даже снял для нее квартиру и оплатил несколько пластических операций. Также в ряде СМИ были опубликованы фамилия и имя девушки, обнародованы ее личные фото.

Понятное дело, что поклонникам Лорак ничего не стоило найти соперницу певицы в соцсетях. Почитатели исполнительницы обрушили на киевлянку свой гнев, ее буквально затравили. Устав от обвинений и насмешек, Беляева ненадолго закрыла свой аккаунт в Instagram. После все же вернулась и предупредила недругов, что за каждый плохой комментарий будет блокировать, так как ее "уже достали".

Также Беляева рассказала, что прошла в финал конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная – 2018". В рамках соревнования Яна ответила на несколько вопросов. Например, сделала смелое заявление о том, что для нее любовь. "Любовь – самое главное, что есть в нашей жизни. Но самое важное – любовь к своим родным и близким", – цитирует подругу мужа Ани Лорак сайт "Комсомольская правда на Украине".