Пышка из "Дома-2" навязала жениху-дистрофику свою фамилию

Самая скандальная пара телепроекта "Дом-2" готовится к торжественному бракосочетанию. Саша Черно и Иосиф Оганесян ждут не дождутся, когда станут еще ближе друг к другу.

Отношения Черно и Оганесяна нельзя назвать идеальными. Скандалы, которые устраивает пышнотелая зазноба Иосифа, шокируют даже многое повидавших редакторов телестройки. Однако больше месяца назад молодой человек, который на фоне крупной возлюбленной кажется дистрофиком, сделал ей предложение, и та ответила согласием.

Сразу после помолвки две звезды телепроекта принялись обсуждать детали предстоящего бракосочетания. Ожидание скорой свадьбы оказалось очень волнительным для Оганесяна. В микроблоге Иосиф поделился с поклонниками своими чувствами.

"В предвкушении нашего свадебного торжества😍 Время летит как стрела, быстро и незаметно😀 осталось чуть-чуть и я попеняю фамилию 🤦🏻‍♀️ Давно хотел спросить у вас, дорогие мои подписчики: Вы Ждете самый знаменательный день в России, День нашей свадьбы???? Скоро придет тот час, когда вы сможете за нас порадоваться. Спасибо всем за вашу поддержку🙏🏻❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", - написал мужчина в Instagram.

Публикация от Иосиф Оганесян (@_iosif91) 8 Авг 2018 в 2:57 PDT

Поклонники были ошарашены. Они не могли поверить, что Оганесян, армянин по национальности, возьмет фамилию жены. Многие отметили, что решение молодого человека красноречиво говорит о том, кто в этой паре главный – мол, он идет на поводу у Черно.

"А что означает "ПОПЕНЯЮ ФАМИЛИЮ"? 😅😅😅😅 Будешь сетовать, жаловаться на фамилию, выговаривать ей, укорять свою фамилию😅😅😅просто пипец!!!!!!", "Еся Черно будешь? Ты хочешь, что б родители вообще от тебя отказались, мама и так не приветствует твой выбор, так ты еще и фамилию ее возьмешь🙈", "Скорее он имеет в виду что поменяет фамилию Саши)", "Куда катится мир... Теперь с вашей парой все понятно 100%😅 раньше сомневалась, а сейчас сомнений нет. Саша у вас мужик 😁 доминирует в ваших отношениях, а ты хуже бабы..😅 ржу если представляю как там у вас в сексе дела..." – написали интернет-обыватели в комментариях.