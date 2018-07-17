Звезда "Дома-2" ослепла на один глаз после кровавой бойни

На телепроекте "Дом-2" произошел возмутительный инцидент. Роман Гриценко накинулся с кулаками на Евгения Маслова. В результате драки у Маслова один глаз перестал видеть.

Накануне, 16 июля, в "Доме-2" на лобном месте экстренно собрались участники под предводительством ведущего Андрея Черкасова. Причиной собрания оказалась кровавая драка Романа Гриценко и Евгения Маслова. Отметим, что в результате бойни пострадали сами парни. Гриценко сломал пальцы, а у Маслова сильно заплыл глаз от ударов. Более того, Евгений заявил, что, к счастью, глаз удалось спасти, однако он им не видит.

Судя по записи драки, которую показали на шоу, инициатором бойни стал Евгений. Он несколько раз отпустил в адрес Романа шутки интимного характера, в итоге терпение парня лопнуло. Остальные участники и пытались разнять соперников, но у них ничего не получилось. В итоге ребята махнули рукой на Гриценко и Маслова и лишь наблюдали за тем, как парни мутузили друг друга.

Телеведущие и участники в ужасе от последствий. Судя по ситуации, Гриценко и Маслову не спустят на тормозах случившееся. Отметим, что в "Доме-2" запрещено рукоприкладство.

Участница шоу Саша Черно прокомментировала произошедшее на своей страничке в Instagram: "Жене очень повезло, что всего не показали, иначе он был бы не просто за периметром, а не в столь отдаленных местах. Эта ситуация просто так не обошла стороной не одного участника, Выводы сделали все. Я-лично никогда и ни на кого руку точно больше не подниму. Поэтому ему повезло, что в данной ситуации он жертва. Очень многое осталось за кадром. Я желаю ему скорейшего выздоровления, следить впредь за языком, и контролировать свои действия в порыве злости (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)".

Публикация от Евгений Маслов (@eugeny.maslov) 16 Июл 2018 в 2:21 PDT