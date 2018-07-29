Финалист "Битвы экстрасенсов" пообещал звездам "Дома-2" слезы и боль

Финалист "Битвы экстрасенсов" дал свой прогноз на судьбу некоторых участников. Он посоветовал молодым людям беречь свое здоровье и дорожить чувствами.



Финалист шестого сезона "Битвы экстрасенсов" Зираддин Рзаев рассказал, что ждет людей, которые пришли на шоу "Дом 2" в поисках своего счастья и славы. Илью Яббарова он назвал главным сплетником проекта, так как, по его мнению, этот мужчина не остановится ни перед чем ради выгоды. Экстрасенс считает, что не каждая захочет быть вместе с таким мужчиной. Однако его девушка Алена Рапунцель смогла закрыть глаза на недостатки Ильи.



"В этой паре именно Алена выступила в роли завоевателя. Не успел Яббаров оглянуться, как Рапунцель-младшая оказалась в положении. Хоть предложение и было сделано, свадьбы я не чувствую", – полагает эксперт. Он считает, что регистрация брака возможна только после долгих лет мытарств. И они уже начались, констатирует Рзаев. На минувшей Алена узнала, что Илья ей изменил. У девушки случился нервный срыв. "Я бы советовал ей беречь здоровье ради ребенка", – отметил экстрасенс.

Союз Александры Черно и Иосифа Оганесяна он назвал очень непростым и нестабильным, а также указал, что их отношения медленно развиваются. Главная причина – это участие в них третьего человека – мамы парня. "Попав под ее влияние, он стал критиковать Сашу за пышные формы, а той ничего не оставалось, кроме как обещать заняться собой. Но чувства оказались сильнее недопонимания. Под давлением окружающих Оганесян сдался и месяц назад, встав на колено, преподнес пышке кольцо", – напомнил он.

Рзаев считает, что и тут до брака еще далеко. Он предположил, что эти отношения закончатся печально, то есть расставанием. "В их романе нет стабильности: то орутся, то мирятся. Чуть ли не через день Саша возвращает кольцо", – подчеркнул эксперт.

Он спрогнозировал, что союз Виктора Литвинова и Татьяны Мусульбес будет прочным, хоть и не без сложностей. Пара была вместе еще до прихода на телепроект. Их свадьба назначена на 18 августа этого года, именно в магии чисел Рзаев видит благонадежность союза. "Три восьмерки символизируют бесконечность и еще больше скрепят союз. Однако чувствую, что торжество под вопросом. Главная причина заключается в самой Татьяне, у которой сложный характер и огромное эго", – полагает эксперт.

Экстрасенс отметил, что девушка обожает комфорт, благополучие и ненавидит трудности. Поэтому Виктор должен понимать: в будущем это не изменится, и держать ее придется почти силой, создавая необходимые условия жизни.