Вывалившие грудь супермодели вызвали восторг
Всемирная неделя поддержки грудного вскармливания отмечается с 1 по 7 августа. Активисты отмечают, что современные матери нередко отдают предпочтение искусственным смесям. Причин тому несколько. Одна из них - давление со стороны общества: многие считают, что кормить ребенка грудью на людях неприлично.
Такую точку зрения на естественный процесс решили опровергнуть модели Victoria's Secret. Даутцен Крез – мать семилетнего Филлона Джоя и четырехлетней Милены Мей. Она полностью поддерживает борьбу женщин за полезное для младенцев грудное вскармливание.
"Общество создает серьезные проблемы для кормления грудью. Некоторые женщины практически не имеют возможности наладить грудное вскармливание. Это результат политических ошибок и социальной культуры, которая не уважает женщин, священный процесс продолжения рода, материнство и женское тело", – написала Даутцен.
Согласна с ней и супермодель Кэндис Свейнпол, которая буквально на днях родила второго ребенка. Она опубликовала фото, на котором кормит грудью старшего сына – мальчику тогда было три месяца.
Активисты движения подчеркивают: мать не может и не должна сидеть все время в четырех стенах. И ситуации, когда надо покормить ребенка вне дома, возникают достаточно часто. А в общественных местах не всегда есть удобные комнаты матери и ребенка, потому приходится делать это на людях.
Кормление – это естественный акт проявления любви, нежности и заботы. Женщина с младенцем – неважно, сидит она в парке, офисе, кафе - прекрасна. А если кому-то неприятно на нее смотреть – можно просто отвернуться.
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