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Апрель 12, 2018
просмотры: 123

Беременная модель Victoria’s Secret показала прелести

567

Модель Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол опубликовала в Instagram свое обнаженное фото. Примечательно, что красотка пошла на этот шаг находясь на шестом месяце беременности. "Тело расцветает между духовным и физическим. Разве женщины не прекрасны?" – подписала снимок Свейнпол. В Сети очень бурно отреагировали на наготу будущей матери, многие осудили Кендис за неподобающее поведение.

Dni.Ru собрали лучшие фотографии красавицы, чтобы наши читатели смогли составить собственное мнение на ее счет.

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