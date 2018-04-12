Беременная модель Victoria’s Secret показала прелести

Модель Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол опубликовала в Instagram свое обнаженное фото. Примечательно, что красотка пошла на этот шаг находясь на шестом месяце беременности. "Тело расцветает между духовным и физическим. Разве женщины не прекрасны?" – подписала снимок Свейнпол. В Сети очень бурно отреагировали на наготу будущей матери, многие осудили Кендис за неподобающее поведение.

Dni.Ru собрали лучшие фотографии красавицы, чтобы наши читатели смогли составить собственное мнение на ее счет.