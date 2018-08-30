Впал в кому: подробности последних дней жизни Кобзона

Иосиф Кобзон впал в кому за два дня до смерти. Великий артист умер, не приходя в сознание.

Состояние Кобзона ухудшилось месяц назад. Артист лежал в реанимационном отделении частной клиники в центре Москвы.

Первое время медикам удавалось стабилизировать состояние Иосифа Давыдовича. Однако две недели назад его организм стал резко сдавать. В последние дни его жизнь поддерживало только медицинское оборудование – его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщил Telegram-канал Mash.

Иосиф Кобзон впал в кому два дня назад. Из этого состояния артист так и не вышел – он скончался утром 30 августа, ему было 80 лет.

Онкологическое заболевание у Иосифа Давыдовича диагностировали в 2005 году. В июне СМИ сообщили о госпитализации артиста, однако сам он это не комментировал. Позже супруга певца Нинель Кобзон подтвердила, что певец действительно чувствовал себя не очень хорошо.

Иосиф Кобзон занесен в "Книгу рекордов России" как самый титулованный артист страны. В его репертуаре – свыше трех тысяч песен. В 2016 году ему было присвоено звание Героя России, в 2011-м он стал лауреатом премии правительства Российской Федерации, напоминают "Известия".

В 1990-е годы великий певец начал политическую карьеру. Кобзон стал народным депутатом СССР от общесоюзных общественных организаций. В 2003 году в очередной раз был избран депутатом – теперь уже российской Госдумы, вошел во фракцию "Единая Россия". Был председателем комитета по культуре нижней палаты парламента.