Кожевникова пришла на венчание с большим животом

Телеведущая и актриса Мария Кожевникова отмечает очередную годовщину счастливой супружеской жизни. Звезда поделилась радостью в Сети.

Мария и ее муж, успешный предприниматель Евгений Васильев, в этот день, 30 августа, пять лет назад вступили в брак. Молодые люди венчались в Свято-Николаевском соборе в Ницце, Франция.

В честь праздника Кожевникова опубликовала снимок с торжества в личном микроблоге. На фото она и ее супруг проходят через священный обряд в окружении служителя церкви и самых близких.

Мария была облачена в шикарное кружевное платье. Наряд дополняла длинная фата. Знаменитость просто светилась от счастья. Кстати, на снимке можно заметить выделяющийся живот звезды. В тот момент артистка находилась на пятом месяце беременности.

"Обычно в семейные праздники я пишу длинные посты, но сегодня буду краткой, ведь любовь проявляется в поступках. Нам 5 лет! 3 сына!" – отметила знаменитость в комментариях. Поклонники поздравили звезду с важной датой и пожелали счастливой совместной жизни: "Мария! Поздравляю Вас! Счастья и здоровья Вашей семье! У Вас замечательная семья!!!", "Мария, счастья Вашей семье, любви и взаимопонимания!", "Смотрю на вас!!!🙏🏻и верю в настоящие чувства! Счастья!!!"

Напомним, что первый ребенок четы Иван родился 19 января 2014 года. Второй сын, которого назвали Максимом, появился на свет через год после брата – 26 января 2015-го. Маленький Вася родился 20 июля 2017-го. И хоть он младше братьев, Кожевникова уверена, что все трое со временем станут самыми близкими друзьями.