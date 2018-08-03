Катя Семенова после катастрофы наплевала на изменщика-мужа

Певица Катя Семенова уже полгода как разведена. Артистка счастлива и ничуть не жалеет о расставании с экс-супругом Михаилом Церишенко.

Семеновой некогда грустить и предаваться воспоминаниям о бывшем муже-изменщике, на которого ей теперь по большому счету наплевать, – она с головой окунулась в работу. Вскоре должен выйти новый альбом звезды, который станет отражением ее новой жизни.

Артистка заявляет, что сейчас абсолютно счастлива. Ей нет дела до бывшего супруга, поэтому она не знает, чем сейчас занят Михаил. "Моя личная жизнь прекрасна, но она действительно очень личная. С бывшим мужем я не общаюсь, и ни в коем случае не буду этого делать. Что у него там происходит на любовном фронте не знаю – это теперь не моя забота. Споров по поводу имущества и денег у нас тоже не было. Мы расстались мирно, так как я все отдала ему", — заявила артистка.

Публикация от Екатерина Семёнова певица (@semka0701_official) 2 Май 2018 в 3:35 PDT

После расставания с Церишенко Семенова сменила стиль одежды и прическу. Поклонники отмечают, что звезда очень похорошела и стала выглядеть моложе и энергичнее, после катастрофы в личной жизни. Многие даже не узнают ее на фотографиях. Да и сама Екатерина не отрицает: она открыла совершенно новую страницу жизни. "Скоро у меня выходит альбом, он будет называться "Я классная". Это просто потрясающая пластинка, и обложка у нее будет соответствующая", – рассказала Семенова изданию StarHit.

Супруги прожили в браке почти 25 лет. Однако выяснилось, что в течение долгого времени у мужчины была другая. 9 января 2018 года певица снова осталась одна. "Для меня развод – это не катастрофа. Бывает измена, бывает предательство. Он меня предал. Я дала себе год после ее (Любовницы. – Прим. ред.) звонка. Она сказала, что они давно не знают, как от меня избавиться", – рассказывала Катя в эфире программы "Мой герой".