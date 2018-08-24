Евгения Симонова откровенно о своей жизни в Испании
Евгения Симонова замужем третий раз. В нынешнем браке – с режиссером Андреем Эшпаем – у нее родилась дочь Мария. А от отношений с актером Александром Кайдановским есть 42–летняя дочь Зоя Кайдановская. Она, кстати, тоже числится в блещущей звездами труппе "Маяковки".
Зоя подарила Симоновой внучку Варвару, которой уже восемь лет. С ней-то 63-летняя Симонова и провела лето – вдали от родины. "Мы с Варей были в Испании, на море, в прелестном городке Гуардамар-дель-Сегура, – рассказала актриса. – Он находится на побережье Коста-Бланка в провинции Аликанте и славится своим 11-километровым пляжем с мягким золотистым песком и чистой водой. Три недели мы гуляли, плавали, играли – словом, наслаждались жизнью".
Но, по словам Евгении Павловны, она очень ждала начала сезона и возвращения на сцену. В "Маяковке" она занята сегодня в трех любимых зрителями спектаклях – "Русский роман", "Август: графство Осейдж" и "На чемоданах".
"Я старею и понимаю это, – улыбается актриса. – Когда-то играла молодые роли, теперь – своих сверстниц. Ничего страшного в этом нет. Главное, что я стараюсь стареть так, чтобы не было противно. Искусственно не моложусь, ничего с собой не делаю. Принимаю себя со всеми неизбежными изменениями во внешности и организме".
Напомним, как актриса Евгения Симонова прославилась буквально с первой роли. Это была картина Леонида Быкова "В бой идут одни старики". Успех помогла закрепить лента Георгия Данелии "Афоня", после которой за Симоновой окончательно закрепилось амплуа лирической героини.
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